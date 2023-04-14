СМИ: в Артемовске ликвидировали ветерана разведки Украины

По данным военкора, Курсов участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года. Он считался ветераном боевых действий.

Коц уточнил, что Курсова убили бойцы ЧВК «Вагнер». Это произошло 7 апреля в Артемовске.

Европейские союзники Украины снизили ожидания от возможного контрнаступления ВСУ, пишет Bloomberg. Реалистичной целью на Западе назвали продвижение войск на расстояние около 30 километров, передает «Радиоточка НСН».

