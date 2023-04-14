СМИ: в Артемовске ликвидировали ветерана разведки Украины

В ходе сражений за Артемовск (Бахмут) убит офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Курсов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

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По данным военкора, Курсов участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года. Он считался ветераном боевых действий.

Коц уточнил, что Курсова убили бойцы ЧВК «Вагнер». Это произошло 7 апреля в Артемовске.

Европейские союзники Украины снизили ожидания от возможного контрнаступления ВСУ, пишет Bloomberg. Реалистичной целью на Западе назвали продвижение войск на расстояние около 30 километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:РазведкаВСУУкраина

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