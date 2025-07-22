В ВСУ заявили о резком падении интереса к службе по сравнению с прошлым годом

Привлечение новых военнослужащих в Вооруженные силы Украины стало значительно сложнее по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель начальника четвертого центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка в эфире канала «Новини.LIVE».

По оценке Швайки, если ранее для набора требуемого количества людей было достаточно информационного сопровождения через СМИ, то теперь рекрутерам приходится проводить активные агитационные кампании: раздавать материалы, организовывать викторины и обучающие занятия, в том числе по тактической медицине.