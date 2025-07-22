В ВСУ заявили о резком падении интереса к службе по сравнению с прошлым годом
Привлечение новых военнослужащих в Вооруженные силы Украины стало значительно сложнее по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель начальника четвертого центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка в эфире канала «Новини.LIVE».
По оценке Швайки, если ранее для набора требуемого количества людей было достаточно информационного сопровождения через СМИ, то теперь рекрутерам приходится проводить активные агитационные кампании: раздавать материалы, организовывать викторины и обучающие занятия, в том числе по тактической медицине.
Он также прокомментировал обсуждаемое решение перевести территориальные центры комплектования (ТЦК) на мобильный формат работы. По словам Швайки, сотрудники центров и ранее вели выездную деятельность, выходя за пределы своих кабинетов.
Как отметил представитель ВСУ, рекрутеры регулярно работают на массовых мероприятиях, включая музыкальные фестивали, бизнес-выставки, в университетах и на предприятиях. Он подчеркнул, что подобная форма привлечения контрактников уже давно применяется на практике, передает «Радиоточка НСН».
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