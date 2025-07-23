В Верховной Раде заявили, что на Украине происходит накопление гнева и отчаяния
На Украине прошедшие 22 июля массовые протесты демонстрируют накопление гнева и отчаяния у граждан, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По его словам, сегодня в стране протестный потенциал нарастает повсеместно, так как украинцы «теряют веру в справедливость, в государство, в завтра». Депутат указал, что каждый выходит с разными требованиями: против мобилизации, ликвидации антикоррупционных агентств, против раскола церкви.
«Важно понимать, что недовольство Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания», - подчеркнул парламентарий.
В Киеве и Львове состоялись акции протеста против закона, который, по мнению участников, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru