В Верховной Раде заявили, что на Украине происходит накопление гнева и отчаяния

По его словам, сегодня в стране протестный потенциал нарастает повсеместно, так как украинцы «теряют веру в справедливость, в государство, в завтра». Депутат указал, что каждый выходит с разными требованиями: против мобилизации, ликвидации антикоррупционных агентств, против раскола церкви.

«Важно понимать, что недовольство Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания», - подчеркнул парламентарий.

В Киеве и Львове состоялись акции протеста против закона, который, по мнению участников, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

