СМИ: Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры в Донецкой народной республике.
«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», – говорится в сообщении.
В силовых структурах уточнили, что на востоке Часова Яра украинская армия несет большие потери.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр обязательно будет взят под контроль Вооруженных сил РФ. Он отмечал, что российские военные действуют уже в черте города. Также он рассказал, что в основном на Донбассе на украинской стороне воюют наемники из США, Канады, Великобритании и Грузии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru