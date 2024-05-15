СМИ: Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре

«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», – говорится в сообщении.

В силовых структурах уточнили, что на востоке Часова Яра украинская армия несет большие потери.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр обязательно будет взят под контроль Вооруженных сил РФ. Он отмечал, что российские военные действуют уже в черте города. Также он рассказал, что в основном на Донбассе на украинской стороне воюют наемники из США, Канады, Великобритании и Грузии, передает «Радиоточка НСН».

