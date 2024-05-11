Глава ДНР Пушилин: Часов Яр будет освобожден
Город Часов Яр будет освобожден, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
По его словам, российские военные действуют уже в черте города.
Пушилин отметил, что в основном на Донбассе на украинской стороне воюют наемники из США, Канады, Великобритании и Грузии, на данный момент нет подтвержденной информации, что войска Франции уже воюют на Донбассе.
Глава ДНР также сообщил, что ВСУ обстреливают Горловку из артиллерии со стороны Дзержинска.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».
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