Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру

Десантники из Бурятии на БМД-2 и танках Т-80 уничтожили вскрытые огневые точки и расчёты АГС, а также подавили минометные секции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подступах к Часову Яру. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что сначала отработали бронегруппы, после чего штурмовые группы выдвинулись на захват опорного пункта. В итоге Забайкальские десантники смогли сломить сопротивление украинских военнослужащих.

«В ходе зачистки опорного пункта в плен сдалось четверо украинских солдат», - заключили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили село Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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