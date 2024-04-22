Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру

В сообщении говорится, что сначала отработали бронегруппы, после чего штурмовые группы выдвинулись на захват опорного пункта. В итоге Забайкальские десантники смогли сломить сопротивление украинских военнослужащих.

«В ходе зачистки опорного пункта в плен сдалось четверо украинских солдат», - заключили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили село Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

