СМИ: Бойцы ВСУ считают, что Украина проиграла
Бойцы Вооруженных сил Украины не верят в перемирие с Москвой, сообщает El Pais со ссылкой на десятки украинских военных, находящихся под Краматорском.
Они считают, что Киев уже проиграл. Большинство украинских солдат сомневаются в возможности прекращения огня на 30 дней. Один из военных ВСУ отметил, что Россия и Украина должны попытаться нормализовать отношения, так как в обеих странах много родственников.
Ранее стало известно, что Европа понесла стратегическое и политическое поражение в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бойцы ВСУ считают, что Украина проиграла
- Маск опубликовал видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов
- Депутаты хотят ужесточить наказание за нарушения в сфере ЖКХ
- СМИ: Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура
- СМИ: На Украине смирились с потерей части территорий
- В США заявили, что контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами ЕС
- В МВД предупредили о мошеннической схеме «пересчета квартплаты»
- Уолтц: Взаимодействие Москвы и Вашингтона может эволюционировать в широкие отношения
- Ватикан впервые после госпитализации обнародовал фото папы римского
- Пушков: «Исчезнувшая» помощь США Украине могла осесть в Монако
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru