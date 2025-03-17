СМИ: Бойцы ВСУ считают, что Украина проиграла

Бойцы Вооруженных сил Украины не верят в перемирие с Москвой, сообщает El Pais со ссылкой на десятки украинских военных, находящихся под Краматорском.

Журналист Боуз: Украина проиграла войну

Они считают, что Киев уже проиграл. Большинство украинских солдат сомневаются в возможности прекращения огня на 30 дней. Один из военных ВСУ отметил, что Россия и Украина должны попытаться нормализовать отношения, так как в обеих странах много родственников.

Ранее стало известно, что Европа понесла стратегическое и политическое поражение в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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