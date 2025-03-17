Они считают, что Киев уже проиграл. Большинство украинских солдат сомневаются в возможности прекращения огня на 30 дней. Один из военных ВСУ отметил, что Россия и Украина должны попытаться нормализовать отношения, так как в обеих странах много родственников.

Ранее стало известно, что Европа понесла стратегическое и политическое поражение в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

