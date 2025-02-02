По его словам, пока коррумпированное командиры президента Владимира Зеленского продолжают требовать от граждан Украины пожертвовать собой, очевидно, что война проиграна.

Боуз напомнил о сотнях тысяч людей, покинувших страну.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с Россией после встречи с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

