Журналист Боуз: Украина проиграла войну

Всем понятно, что Киев проиграл войну, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

Госсекретарь США заявил, что Трамп хочет добиться мира на Украине переговорами

По его словам, пока коррумпированное командиры президента Владимира Зеленского продолжают требовать от граждан Украины пожертвовать собой, очевидно, что война проиграна.

Боуз напомнил о сотнях тысяч людей, покинувших страну.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с Россией после встречи с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры