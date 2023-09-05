СМИ: Блинкен в среду прилетит в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду прилетит в Киев с рабочим визитом. Об этом сообщают украинские СМИ.

Кулеба попросил у Блинкена ракеты ATACMS
«Государственный секретарь США 6 сентября, посетит Киев», - говорится в материалах.

Подробности и другие детали приезда американского политика не приводятся.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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