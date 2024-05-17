СМИ: Посол ФРГ вернулся в Москву после консультаций
17 мая 202411:52
Посол Германии в России Александр Ламбсдорф вернулся в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел ФРГ.
В начале мая Берлин отозвал дипломата, как ожидалось, он пробудет в Германии около недели, напоминает RT.
Как отметили в МИД ФРГ, Ламбсдорф уже вернулся в российскую столицу после консультаций в Берлине. В ведомстве не привели других подробностей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru