СМИ: Посол ФРГ вернулся в Москву после консультаций

В начале мая Берлин отозвал дипломата, как ожидалось, он пробудет в Германии около недели, напоминает RT.

Как отметили в МИД ФРГ, Ламбсдорф уже вернулся в российскую столицу после консультаций в Берлине. В ведомстве не привели других подробностей.

