Путин заявил, что китайские автомобили стали лучше

Президент России Владимир Путин заявил, что США ввели санкции на китайские электромобили, потому что китайские машины стали лучше.

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«Взяли американцы и ввели к Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Да потому, что китайские машины лучше стали. Вот за это! Другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», - сказал российский лидер.

Путин также указал на безграничные возможности для сотрудничества России и Китая в космосе.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров «очень подробно» обсудили Украину, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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