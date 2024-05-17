Путин заявил, что китайские автомобили стали лучше

«Взяли американцы и ввели к Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Да потому, что китайские машины лучше стали. Вот за это! Другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», - сказал российский лидер.

Путин также указал на безграничные возможности для сотрудничества России и Китая в космосе.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров «очень подробно» обсудили Украину, отмечает RT.

