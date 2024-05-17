В России вышел роман «Майор Гром: Игра слов»
Книжный сервис Яндекс Плюса Букмейт представил художественный роман Кирилла Кутузова «Майор Гром: Игра слов» от BUBBLE, который стал предысторией фильма «Майор Гром: Игра», сообщили НСН в пресс-службе сервиса.
Книга продолжит историю картины «Майор Гром: Чумной доктор». Роман состоит из двух равноправных сюжетных линий. В первой части журналистке Юле Пчелкиной и Игорю Грому предстоит разгадать загадку о девочке, говорящей на никому неизвестном языке. Вторая часть представит историю напарник Грома Дима Дубин, которому предстоит в одиночку раскрыть запутанное дело.
Автором нового произведения выступил Кирилл Кутузов, который ранее работал над комиксами о Майоре Громе и романом об одном из самых популярных антагонистов вселенной BUBBLE Сергее Разумовском.
В июне 2024 года на Букмейт также будет доступна аудиоверсия романа. Ее озвучил Александр Сетейкин, который исполнил в фильме роль Димы Дубина, напарника Игоря Грома.
Ранее основатель издательства Bubble Comics Артем Габрелянов, являющийся также продюсером и сценаристом фильма «Майор Гром: Игра» рассказал «Радиоточке НСН» о звездном саундтреке к фильму «Майор Гром: Игра», который выйдет на большие экраны 23 мая. По его словам, в новом фильме можно будет услышать композиции Сергея Шнурова, группы The Hatters, Slava Marlow и многих других.
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