Фонд Сокурова не будет проводить в этом году фестиваль «Пример интонации»
Кинофестиваль «Пример интонации» в этом году не состоится, заявили в фонде режиссера Александра Сокурова, который организует фестиваль.
Причины отмены мероприятия не называются. Организаторы выразили надежду, что им удастся провести фестиваль в следующем году.
Ранее стало известно, что фильм Сокурова «Сказка» покажут в США, Великобритании и других странах, отмечает RT. Главными героями «Сказки» являются Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль. Действие картины происходит во время Второй мировой войны, при этом весь сюжет вымышленный. Минкульт РФ отказал картине Сокурова в выдаче прокатного удостоверения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru