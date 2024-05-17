Фонд Сокурова не будет проводить в этом году фестиваль «Пример интонации»

Причины отмены мероприятия не называются. Организаторы выразили надежду, что им удастся провести фестиваль в следующем году.

Ранее стало известно, что фильм Сокурова «Сказка» покажут в США, Великобритании и других странах, отмечает RT. Главными героями «Сказки» являются Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль. Действие картины происходит во время Второй мировой войны, при этом весь сюжет вымышленный. Минкульт РФ отказал картине Сокурова в выдаче прокатного удостоверения.

