Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, причина в том, что документ предусматривал признание только одного «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

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