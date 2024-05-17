Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
17 мая 202411:38
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, причина в том, что документ предусматривал признание только одного «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru