По «Гарри Поттеру» снимут кулинарное шоу «Волшебники выпечки»

Тематическое кулинарное шоу по вселенной «Гарри Поттера» под названием «Волшебники выпечки» выйдет на специализированном канале Food Network. Тизер передачи опубликован на YouTube-канале Harry Potter.

По «Гарри Поттеру» выпустят семь аудиокниг

«В этом новом конкурсном шоу шеф-кондитеры создадут потрясающие сладости, вдохновленные волшебным миром Гарри Поттера и легендарными декорациями студии Warner Bros. Studio Tour в Лондоне», — отмечается в описании к ролику.

Действия выпусков проекта будут происходить в локациях из фильмов о юном волшебнике, в том числе в школе Хогвартс, банке Гринготтс, на Платформе 9¾. Ведущими нового проекта станут актеры Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие близнецов Фреда и Джорджа Уизли в кинофраншизе «Гарри Поттер».

Как ожидается, шоу выйдет на экраны в рождественский сезон.

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ФОТО: РИА Новости
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