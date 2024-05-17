По «Гарри Поттеру» снимут кулинарное шоу «Волшебники выпечки»

«В этом новом конкурсном шоу шеф-кондитеры создадут потрясающие сладости, вдохновленные волшебным миром Гарри Поттера и легендарными декорациями студии Warner Bros. Studio Tour в Лондоне», — отмечается в описании к ролику.

Действия выпусков проекта будут происходить в локациях из фильмов о юном волшебнике, в том числе в школе Хогвартс, банке Гринготтс, на Платформе 9¾. Ведущими нового проекта станут актеры Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие близнецов Фреда и Джорджа Уизли в кинофраншизе «Гарри Поттер».

Как ожидается, шоу выйдет на экраны в рождественский сезон.

