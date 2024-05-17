По «Гарри Поттеру» снимут кулинарное шоу «Волшебники выпечки»
Тематическое кулинарное шоу по вселенной «Гарри Поттера» под названием «Волшебники выпечки» выйдет на специализированном канале Food Network. Тизер передачи опубликован на YouTube-канале Harry Potter.
«В этом новом конкурсном шоу шеф-кондитеры создадут потрясающие сладости, вдохновленные волшебным миром Гарри Поттера и легендарными декорациями студии Warner Bros. Studio Tour в Лондоне», — отмечается в описании к ролику.
Действия выпусков проекта будут происходить в локациях из фильмов о юном волшебнике, в том числе в школе Хогвартс, банке Гринготтс, на Платформе 9¾. Ведущими нового проекта станут актеры Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие близнецов Фреда и Джорджа Уизли в кинофраншизе «Гарри Поттер».
Как ожидается, шоу выйдет на экраны в рождественский сезон.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили ввести дорожный знак «Выгул животных»
- Главком ВСУ сообщил, что Украина готовится к обороне в Сумской области
- Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
- Рэпер ST записал совместные песни с Долиной и Шуфутинским
- Путин: Безработицы в России почти нет
- Путин заявил, что санкции подталкивают Россию к развитию собственной авиации
- В России вышел роман «Майор Гром: Игра слов»
- Фонд Сокурова не будет проводить в этом году фестиваль «Пример интонации»
- По «Гарри Поттеру» снимут кулинарное шоу «Волшебники выпечки»
- Путин заявил, что китайские автомобили стали лучше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru