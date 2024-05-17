Президент ЮАР не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии
Президент ЮАР Сирил Рамафоса не примет участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы республики.
Как отметил пресс-секретарь ведомства Винсент Магвенья, Рамафоса не будет участвовать в саммите из-за необходимости присутствия при «конституционных процессах» после выборов президента ЮАР.
Голосование на выборах главы ЮАР пройдет 29 мая, Рамафоса баллотируется на пост главы государства от правящей партии «Африканский национальный конгресс».
Мирная конференция по Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 15−16 июня, на саммит приглашены более 160 делегаций, напоминает «Свободная пресса». При этом Россия не будет присутствовать на мероприятии.
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