СМИ: Футболист Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

В начале мая в ОАЭ закрыли дело на Промеса. Нападающий больше не является обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии.

В конце февраля Промеса задержали в аэропорту Дубая. Правоохранительные органы утверждали, что футболист попал в ДТП и покинул место аварии. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за причастность к ввозу в общей сложности более 1,3 тонны кокаина через порт Антверпена, напоминает RT.

