СМИ: Футболист Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае
Нидерландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ, сообщают местные СМИ.
В начале мая в ОАЭ закрыли дело на Промеса. Нападающий больше не является обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии.
В конце февраля Промеса задержали в аэропорту Дубая. Правоохранительные органы утверждали, что футболист попал в ДТП и покинул место аварии. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры.
Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за причастность к ввозу в общей сложности более 1,3 тонны кокаина через порт Антверпена, напоминает RT.
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