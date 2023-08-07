Кулеба попросил у Блинкена ракеты ATACMS
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник провел переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, говорится в заявлении в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба призвал Блинкена предоставить Киеву ракетные комплексы ATACMS. Министр отметил, что это усилит дальнобойные возможности украинской армии.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом поставки ракет ATACMS. Решения по этому вопросу пока нет, уточнили в Белом доме.
В эфире всеукраинского телемарафона Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат попросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он выразил надежду, что Берлин примет решение в пользу Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru