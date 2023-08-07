Кулеба попросил у Блинкена ракеты ATACMS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник провел переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, говорится в заявлении в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

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Кулеба призвал Блинкена предоставить Киеву ракетные комплексы ATACMS. Министр отметил, что это усилит дальнобойные возможности украинской армии.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом поставки ракет ATACMS. Решения по этому вопросу пока нет, уточнили в Белом доме.

В эфире всеукраинского телемарафона Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат попросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он выразил надежду, что Берлин примет решение в пользу Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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