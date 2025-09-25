СМИ: Без вмешательства НАТО у Украины нет шансов на победу
25 сентября 202506:01
У Киева нет шансов одержать победу в конфликте с Москвой без прямого вмешательства со стороны Североатлантического альянса, сообщает The Telegraph.
Издание пишет, что такая инициатива от НАТО недопустима из-за рисков эскалации и наличия у России ядерного оружия. В таких потерях Украина и Великобритания не заинтересованы.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска могут начать новое наступление в Днепропетровской области с целью продвижения вглубь на 100 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
