При падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке погибли семь монахов
Вагон канатной дороги упал на Шри-Ланке, в результате погибли и пострадали буддистские монахи. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в полиции.
«Несчастный случай произошел около 21.00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте», - отмечается в материале.
Предположительно, причиной инцидента стал обрыв троса, который поддерживал вагон. При ЧП погибли семь монахов, четыре человека получили серьезные ранения, еще двое выпрыгнули из падающего вагона, у них легкие травмы. Как отметили в полиции, трое погибших были гражданами России, Румынии и Индии.
Ранее на горе Эльбрус произошел обрыв на канатной дороге из-за схода троса с ролика опоры. При аварии погибли три человека, напоминает Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru