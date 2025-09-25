При падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке погибли семь монахов

Вагон канатной дороги упал на Шри-Ланке, в результате погибли и пострадали буддистские монахи. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в полиции.

«Несчастный случай произошел около 21.00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте», - отмечается в материале.

Предположительно, причиной инцидента стал обрыв троса, который поддерживал вагон. При ЧП погибли семь монахов, четыре человека получили серьезные ранения, еще двое выпрыгнули из падающего вагона, у них легкие травмы. Как отметили в полиции, трое погибших были гражданами России, Румынии и Индии.

Ранее на горе Эльбрус произошел обрыв на канатной дороге из-за схода троса с ролика опоры. При аварии погибли три человека, напоминает Ura.ru.

