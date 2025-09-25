За ночь над Россией ликвидировали 55 дронов ВСУ
25 сентября 202507:37
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, с 23.00 до 07.00 мск военные уничтожили и перехватили 45 БПЛА в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, над водами Черного и Азовского морей.
«Всего в ночное время... перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в Минобороны.
Накануне вечером военные сбили 11 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем, пишет Ura.ru.
