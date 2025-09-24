Макрон призвал НАТО жестко реагировать на действия России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно реагировать решительно на возможные новые провокации со стороны России, однако при этом не прибегать к открытому огню. Его слова приводит издание Le Monde.
По словам французского лидера, речь идет о необходимости действовать «на шаг впереди». Он пояснил, что в случае повторных провокаций союзникам следует отвечать более решительно.
Макрон отметил, что Европа, несмотря на возникающие «испытания» со стороны России, не будет переходить к открытым боевым действиям. Вместо этого необходимо демонстрировать способность защищать Украину и воздушное пространство континента.
Он подчеркнул, что НАТО не должно допустить впечатления о слабой позиции Польши, Эстонии или Румынии. По словам президента Франции, если такая идея укоренится, «на очереди окажутся Германия, а затем Франция», передает «Радиоточка НСН».
