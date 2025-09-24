Макрон призвал НАТО жестко реагировать на действия России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно реагировать решительно на возможные новые провокации со стороны России, однако при этом не прибегать к открытому огню. Его слова приводит издание Le Monde.

По словам французского лидера, речь идет о необходимости действовать «на шаг впереди». Он пояснил, что в случае повторных провокаций союзникам следует отвечать более решительно.