Банк России не планирует вводить новые банкноты нового номинала

Купюры нового номинала не планируется вводить в России. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью РИА Новости.

«Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий», - подчеркнул замруководителя регулятора.

Решение о выпуске новых купюр принимают исходя в том числе из экономической ситуации, потребности в наличных, размера средней зарплаты, соотношения между объемами платежей. Как отметил Белов, сейчас на безналичные расчеты приходится уже более 80%, и наличные будут использоваться в платежах все реже.

Ранее зампред ЦБ рассказал, что регулятор планирует представить обновленную купюру в 1000 рублей в конце года, пишет Ura.ru.

