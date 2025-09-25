Банк России не планирует вводить новые банкноты нового номинала
Купюры нового номинала не планируется вводить в России. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью РИА Новости.
«Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий», - подчеркнул замруководителя регулятора.
Решение о выпуске новых купюр принимают исходя в том числе из экономической ситуации, потребности в наличных, размера средней зарплаты, соотношения между объемами платежей. Как отметил Белов, сейчас на безналичные расчеты приходится уже более 80%, и наличные будут использоваться в платежах все реже.
Ранее зампред ЦБ рассказал, что регулятор планирует представить обновленную купюру в 1000 рублей в конце года, пишет Ura.ru.
