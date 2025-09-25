На маркетплейсах сбор за возврат товаров может составить 10% от стоимости заказа

Об этом заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. «Это должен быть процент от покупки. Покупатель должен понимать, что 10% от стоимости – это транспортные расходы. Если он отказывается от товара, то должен оплатить возврат на склад», – указала она.

Отмечается, что до 60% товаров возвращаются на склады, а затраты на доставку достигают 5–6 млн рублей.

Маркетплейсы заинтересованы в невозвратном тарифе, чтобы снизить потери от возвратов, при этом цены на товары вряд ли уменьшатся, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

