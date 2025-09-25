Монеточку могут признать экстремисткой за негативную песню о солдатах

Певица исполнила композицию на концерте в Лимасоле (Кипр). В ней она оскорбляет военнослужащего и говорит, что никогда не будет на его стороне.

Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил, что девушку можно признать экстремистом за ее новую песню о солдатах.

Ранее Монеточке запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

