Монеточку могут признать экстремисткой за негативную песню о солдатах

Исполнительница Монеточка (признана Минюстом РФ иноагентом) может быть признана экстремисткой за негативную песню о солдатах, сообщает Telegram-канал «Абзац».

Певица Монеточка подала заявку на ликвидацию ИП в России

Певица исполнила композицию на концерте в Лимасоле (Кипр). В ней она оскорбляет военнослужащего и говорит, что никогда не будет на его стороне.

Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил, что девушку можно признать экстремистом за ее новую песню о солдатах.

Ранее Монеточке запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

