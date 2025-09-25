В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировали в Венесуэле. Об этом заявили в Геологической службе США (USGS).

Сейсмособытие произошло в 03.51 UTC (06.51 мск) в 28 километрах северо-восточнее города Мене-Гранде. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Угрозу цунами не объявляли. Данных о возможных пострадавших или разрушениях нет.

Ранее сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение в районе Курильских островов недалеко от Северо-Курильска, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
