СМИ: В дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35
Выпущенная из голландского самолета F-35 ракета попала в жилой дом в Польше во время уничтожения дронов над территорией страны 10 сентября. Об этом сообщило издание Onet.
Ранее в Люблинском воеводстве беспилотник упал на дом и частично его разрушил. Позже СМИ сообщили, что в здание попала ракета из польского самолета F-16. Эти данные подтвердил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, пишет Ura.ru.
«Здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции», - сообщает Onet.
Издание подчеркнуло, что это «неофициальная» информация.
