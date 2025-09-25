СМИ: В дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35

Ранее в Люблинском воеводстве беспилотник упал на дом и частично его разрушил. Позже СМИ сообщили, что в здание попала ракета из польского самолета F-16. Эти данные подтвердил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, пишет Ura.ru.

«Здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции», - сообщает Onet.

Издание подчеркнуло, что это «неофициальная» информация.

