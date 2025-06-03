СМИ: Атаковав аэродромы, Зеленский дал Москве преимущество

Совершив теракт в отношении аэродромов в России, президент Украины Владимир Зеленский полностью дискредитировал свою страну и предоставил преимущество Москве на переговорах в Стамбуле, сообщает L’Antidiplomatico.

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Портал пишет, что глава государства публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, «даже ценой провоцирования опасной эскалации войны». При этом попытками спровоцировать Россию на необдуманный ответ, у Зеленского получилось лишь еще сильнее ухудшить положение Украины.

Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов Артем Тимофеев с женой сбежал из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияАтакаУкраинаВладимир Зеленский

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