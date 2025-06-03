Портал пишет, что глава государства публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, «даже ценой провоцирования опасной эскалации войны». При этом попытками спровоцировать Россию на необдуманный ответ, у Зеленского получилось лишь еще сильнее ухудшить положение Украины.

Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов Артем Тимофеев с женой сбежал из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

