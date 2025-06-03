Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА сбежал из России

Подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы Артем Тимофеев с женой сбежал из РФ, сообщает Telegram-каналу Readovka.

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Это произошло за несколько дней до атаки беспилотников. Беглецы получили российское гражданство несколько лет назад благодаря проживающим в РФ родственникам.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АтакаБеспилотники

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