Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА сбежал из России
3 июня 202500:01
Подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы Артем Тимофеев с женой сбежал из РФ, сообщает Telegram-каналу Readovka.
Это произошло за несколько дней до атаки беспилотников. Беглецы получили российское гражданство несколько лет назад благодаря проживающим в РФ родственникам.
Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru