Это произошло за несколько дней до атаки беспилотников. Беглецы получили российское гражданство несколько лет назад благодаря проживающим в РФ родственникам.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

