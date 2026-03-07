Грымов: Возврат денег за «непонравившиеся спектакли» не поможет улучшить качество

По его мнению, их качество зависит от общего развития культуры в стране, а возврат средств за них не приведет к улучшению кино и постановок. При этом Грымов заметил, что благодаря правильной государственной политике в театральной сфере сегодня наблюдается «настоящий бум».

До этого Дмитрий Певцов предложил возвращать зрителям деньги за непонравившиеся спектакли или фильмы, заявив, что такой «штраф» мог бы регулировать качество кинопродукции и театральных постановок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН отметил, что кандидатуры Константина Хабенского и Сергея Безрукова на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ и худрука МХАТ им. Горького в условиях кадрового голода логичны и продуманы.