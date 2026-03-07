Грымов: Возврат денег за «непонравившиеся спектакли» не поможет улучшить качество
Заслуженный артист России, режиссер Юрий Грымов не поддержал предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народного артиста РФ Дмитрия Певцова о возврате денег за непонравившиеся спектакли и фильмы. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, их качество зависит от общего развития культуры в стране, а возврат средств за них не приведет к улучшению кино и постановок. При этом Грымов заметил, что благодаря правильной государственной политике в театральной сфере сегодня наблюдается «настоящий бум».
До этого Дмитрий Певцов предложил возвращать зрителям деньги за непонравившиеся спектакли или фильмы, заявив, что такой «штраф» мог бы регулировать качество кинопродукции и театральных постановок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН отметил, что кандидатуры Константина Хабенского и Сергея Безрукова на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ и худрука МХАТ им. Горького в условиях кадрового голода логичны и продуманы.
Горячие новости
- СМИ: Целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков Арада
- Аэропорт Дубая вновь приостановил работу
- Эксперт: ЖКУ за февраль можно оплатить до 15 марта
- СМИ: В 5 регионах РФ средняя зарплата выше 200 тысяч рублей
- СМИ: США отправят в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»
- Бойкот и телефоны: Россияне начали участие в Паралимпиаде на общих основаниях
- При атаке БПЛА в Самарской области пострадал мужчина
- Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах
- В Курской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА
- Названы самые востребованные писательницы в России