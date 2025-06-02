Польский портал называет данную операцию «Паутина», которая «может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле». При этом маловероятно, что Киев справился бы без ведома разведки США.

Американский президент Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что его действия провоцируют начало Третьей мировой войны. Теперь у лидера США есть доказательства своей правоты.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

