СМИ: Украина атаковала аэродромы в России от отчаяния

Киев осуществил террористическую атаку по российским аэродромам от отчаяния, сообщает Sky News.

СМИ: Белый дом опроверг, что знал о готовящейся атаке Украины на территорию России

По данным телеканала, Украина посчитала, что ей нечего терять. Отмечается, что украинские атаки ранее вызывали ответные удары со стороны Москвы.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:АтакаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры