СМИ: Украина атаковала аэродромы в России от отчаяния
2 июня 202505:01
Киев осуществил террористическую атаку по российским аэродромам от отчаяния, сообщает Sky News.
По данным телеканала, Украина посчитала, что ей нечего терять. Отмечается, что украинские атаки ранее вызывали ответные удары со стороны Москвы.
Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru