СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России

Она сослалась на источники в администрации США. Утверждается, что Украина собрала информацию самостоятельно. При этом Джейкобс назвала операцию Киева «Паутиной».

Ранее стало известно, что администрация США не знала о готовящейся Украиной атаке на российские военные аэродромы. Представители Белого дома отказались давать комментарии по поводу атаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

