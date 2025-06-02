СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России
Американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщила в соцсети X журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
Она сослалась на источники в администрации США. Утверждается, что Украина собрала информацию самостоятельно. При этом Джейкобс назвала операцию Киева «Паутиной».
Ранее стало известно, что администрация США не знала о готовящейся Украиной атаке на российские военные аэродромы. Представители Белого дома отказались давать комментарии по поводу атаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru