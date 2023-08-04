СМИ: армия Украины начала применять советские танки Т-72 из-за потери западных
Украинские военные перешли на использование на поле боя советских танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-1 после того, как понесли высокие потери техники Запада при контрнаступлении, сообщает Forbes.
По данным издания, некоторые из военных бригад украинских Вооруженных сил, оснащенных западной военной техникой, столкнулись с большими потерями в начале контрнаступления. Было списано или отправлено на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley. После этого украинское командование приказало задействовать бригады, которые используют советские танки и БМП.
В резерве придержали некоторые бригады, оснащенные БМП Stryker, Marder и танками Challenger. Не исключено, что их задействуют для развития наступления.
Как стало известно ранее, Россия вывела из строя 17 американских БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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