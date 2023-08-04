СМИ: армия Украины начала применять советские танки Т-72 из-за потери западных

По данным издания, некоторые из военных бригад украинских Вооруженных сил, оснащенных западной военной техникой, столкнулись с большими потерями в начале контрнаступления. Было списано или отправлено на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley. После этого украинское командование приказало задействовать бригады, которые используют советские танки и БМП.

В резерве придержали некоторые бригады, оснащенные БМП Stryker, Marder и танками Challenger. Не исключено, что их задействуют для развития наступления.

Как стало известно ранее, Россия вывела из строя 17 американских БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

