Дочь убитого экс-мэра Самары не признала свою вину в вымогательстве

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова, убитого внучкой Екатериной, Людмила Тархова, осужденная ранее за вымогательство у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева 200 млн рублей, отказалась признавать свою вину. Об этом свидетельствуют материалы дела, опубликованные в картотеке Ленинского районного суда Самары.

Сама Людмила заявила, что планировала забрать у политика деньги, которые депутат якобы задолжал ее отцу.

«Показания не подтвердила, так как они не правдивые и были даны под воздействием обстоятельств», - указано в материалах дела.