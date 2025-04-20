Дочь убитого экс-мэра Самары не признала свою вину в вымогательстве

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова, убитого внучкой Екатериной, Людмила Тархова, осужденная ранее за вымогательство у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева 200 млн рублей, отказалась признавать свою вину. Об этом свидетельствуют материалы дела, опубликованные в картотеке Ленинского районного суда Самары.

Сама Людмила заявила, что планировала забрать у политика деньги, которые депутат якобы задолжал ее отцу.

«Показания не подтвердила, так как они не правдивые и были даны под воздействием обстоятельств», - указано в материалах дела.

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Известно, что Людмила знала определенную информацию, которая могла бы навредить карьере Милеева, и за деньги согласилась не разглашать ее. Депутат собирался дать ей некую сумму, но обратился в ФСБ. При этом осужденная в 2022 году Людмила уверяет, что экс-мэр давал эти деньги в долг Милееву, который тот так и не вернул.

Виктор Тархов и его супруга Наталья были убиты в декабре 2024 года. 31 января 2025 года друг семьи обратился в правоохранительные органы, после того, как пожилые люди перестали выходить на связь. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве.

5 февраля по подозрению в совершении преступлении задержали внучку Тарховых Екатерину Бельскую. Позже суд арестовал ее. Изначально она отказывалась давать показания, но потом призналась в содеянном, заявив, что действовала с подельниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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