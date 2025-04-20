Дочь убитого экс-мэра Самары не признала свою вину в вымогательстве
Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова, убитого внучкой Екатериной, Людмила Тархова, осужденная ранее за вымогательство у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева 200 млн рублей, отказалась признавать свою вину. Об этом свидетельствуют материалы дела, опубликованные в картотеке Ленинского районного суда Самары.
Сама Людмила заявила, что планировала забрать у политика деньги, которые депутат якобы задолжал ее отцу.
«Показания не подтвердила, так как они не правдивые и были даны под воздействием обстоятельств», - указано в материалах дела.
Известно, что Людмила знала определенную информацию, которая могла бы навредить карьере Милеева, и за деньги согласилась не разглашать ее. Депутат собирался дать ей некую сумму, но обратился в ФСБ. При этом осужденная в 2022 году Людмила уверяет, что экс-мэр давал эти деньги в долг Милееву, который тот так и не вернул.
Виктор Тархов и его супруга Наталья были убиты в декабре 2024 года. 31 января 2025 года друг семьи обратился в правоохранительные органы, после того, как пожилые люди перестали выходить на связь. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве.
5 февраля по подозрению в совершении преступлении задержали внучку Тарховых Екатерину Бельскую. Позже суд арестовал ее. Изначально она отказывалась давать показания, но потом призналась в содеянном, заявив, что действовала с подельниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к России
- Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
- Пекин стал первым городом в мире со связью 10G
- В России за сутки ликвидировали 48 лесных пожаров
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
- Дочь убитого экс-мэра Самары не признала свою вину в вымогательстве
- Разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива произошел на Сахалине
- Мирошник: Продолжают поступать сообщения о нарушении Киевом пасхального перемирия
- СМИ: Директор группы «На-На» Фроликов умер во время операции
- МИД Эстонии: ЕС грозят проблемы в случае разморозки активов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru