Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».
Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей.
Счастливые победители, поделившие между собой 100 миллионов рублей, приобрели билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Приморском крае, а также онлайн — на сайте и через мобильное приложение «Национальной Лотереи».
Миллионеры, получившие по одному миллиону рублей, проживают в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также среди них есть те, кто купил билет онлайн.
Всего в этом тираже более 1 миллиона билетов оказались выигрышными. Общий призовой фонд составил 225 563 720 рублей.
В начале марта шестеро жителей России стали мультимиллионерами с выигрышем по 16,6 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru