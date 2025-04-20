Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей.

Счастливые победители, поделившие между собой 100 миллионов рублей, приобрели билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Приморском крае, а также онлайн — на сайте и через мобильное приложение «Национальной Лотереи».

Миллионеры, получившие по одному миллиону рублей, проживают в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также среди них есть те, кто купил билет онлайн.

Всего в этом тираже более 1 миллиона билетов оказались выигрышными. Общий призовой фонд составил 225 563 720 рублей.

В начале марта шестеро жителей России стали мультимиллионерами с выигрышем по 16,6 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».