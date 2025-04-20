Разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива произошел на Сахалине
На Сахалине в Холмском морском торговом порту произошел разлив нефтепродуктов. Об этом говорится в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным источника, инцидент произошел во время перекачки топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», который находился на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в Холмске. В настоящий момент количество вылитого топлива пока неизвестно.
Отмечается, что судно для предотвращения распространения нефтепродуктов было огорожено бонами. По факту случившегося уже организовали проверку соблюдения закона при эксплуатации водного транспорта. Прокуратура взяла на себя контроль за ходом аварийно-спасательной операции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ермаковском районе Красноярского края произошла авария с опрокидыванием бензовоза и последующим разливом нефтепродуктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru