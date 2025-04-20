Разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива произошел на Сахалине

На Сахалине в Холмском морском торговом порту произошел разлив нефтепродуктов. Об этом говорится в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным источника, инцидент произошел во время перекачки топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», который находился на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в Холмске. В настоящий момент количество вылитого топлива пока неизвестно.

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Отмечается, что судно для предотвращения распространения нефтепродуктов было огорожено бонами. По факту случившегося уже организовали проверку соблюдения закона при эксплуатации водного транспорта. Прокуратура взяла на себя контроль за ходом аварийно-спасательной операции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ермаковском районе Красноярского края произошла авария с опрокидыванием бензовоза и последующим разливом нефтепродуктов.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:Дальний ВостокПроисшествиеСахалинНефтепродукты

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