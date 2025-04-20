Разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива произошел на Сахалине

Отмечается, что судно для предотвращения распространения нефтепродуктов было огорожено бонами. По факту случившегося уже организовали проверку соблюдения закона при эксплуатации водного транспорта. Прокуратура взяла на себя контроль за ходом аварийно-спасательной операции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ермаковском районе Красноярского края произошла авария с опрокидыванием бензовоза и последующим разливом нефтепродуктов.