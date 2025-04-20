В России за сутки ликвидировали 48 лесных пожаров

По информации МК, на данный момент продолжаются работы по ликвидации 63 очагов возгорания в шести регионах страны. В мероприятиях по борьбе с огнем принимают участие свыше 2,5 тысяч специалистов, привлечено около 400 единиц наземной техники и 21 воздушное судно.

Для предупреждения дальнейшего распространения пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 37 субъектах, а пожароопасный сезон объявлен в 74 регионах.

Отмечается, что с начала текущего года более 71% всех лесных пожаров были потушены в течение первых суток после их обнаружения.

14 апреля глава МЧС Александр Куренков заявил, что пожароопасный сезон в России уже открыт в 69 субъектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





