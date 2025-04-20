В России за сутки ликвидировали 48 лесных пожаров
За последние 24 часа в России было устранено 48 лесных пожаров в 20 регионах. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Авиалесоохраны.
По информации МК, на данный момент продолжаются работы по ликвидации 63 очагов возгорания в шести регионах страны. В мероприятиях по борьбе с огнем принимают участие свыше 2,5 тысяч специалистов, привлечено около 400 единиц наземной техники и 21 воздушное судно.
Для предупреждения дальнейшего распространения пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 37 субъектах, а пожароопасный сезон объявлен в 74 регионах.
Отмечается, что с начала текущего года более 71% всех лесных пожаров были потушены в течение первых суток после их обнаружения.
14 апреля глава МЧС Александр Куренков заявил, что пожароопасный сезон в России уже открыт в 69 субъектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru