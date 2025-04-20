МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к России

Тихий отметил, что если произошедшее было ошибкой, а не намеренным политическим заявлением, то необходимо принести извинения и провести расследование для выяснения, кто допустил данную оплошность.

Ранее в воскресенье американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальной литургии подписал Киев как часть России. В ходе освещения богослужений, которые проходили в Ватикане, Москве и Киеве, на кадрах с видами собора в украинской столице появилась подпись «Киев, Россия».

В ноябре 2023 года Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ, напоминает НСН.