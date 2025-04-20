МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к России
Американский телеканал Fox News, в эфире которого Киев обозначили как российский город, должен принести Украине извинения. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.
Тихий отметил, что если произошедшее было ошибкой, а не намеренным политическим заявлением, то необходимо принести извинения и провести расследование для выяснения, кто допустил данную оплошность.
Ранее в воскресенье американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальной литургии подписал Киев как часть России. В ходе освещения богослужений, которые проходили в Ватикане, Москве и Киеве, на кадрах с видами собора в украинской столице появилась подпись «Киев, Россия».
В ноябре 2023 года Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Китай провел успешные испытания неядерной водородной бомбы
- МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к России
- Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
- Пекин стал первым городом в мире со связью 10G
- В России за сутки ликвидировали 48 лесных пожаров
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
- Дочь убитого экс-мэра Самары не признала свою вину в вымогательстве
- Разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива произошел на Сахалине
- Мирошник: Продолжают поступать сообщения о нарушении Киевом пасхального перемирия
- СМИ: Директор группы «На-На» Фроликов умер во время операции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru