Пекин стал первым городом в мире со связью 10G
Китайская столица Пекин стала первым городом в мире, который перешел на связь 10G. Об этом сообщает портал «Mydrivers».
По данным источника, телекоммуникационные компании Huawei и China Unicom объединили усилия для запуска в районе Сюнъань провинции Хэбэй в пригороде Пекина первой широкополосной сети 10G, основанной на ведущем в мире решении 50G PON. Известно, что задержка в такой сети сокращается до уровня миллисекунд.
Сообщалось, что в доме одного из пользователей, который подключился к новой сети, скорость загрузки по интернету достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки данных — 1008 Мбит/с. Издание уже назвало изменения связи в Пекине «революцией в образе жизни» обычных граждан.
Ранее в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что использование VPN может стать причиной блокировки банковского приложения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru