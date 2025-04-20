Пекин стал первым городом в мире со связью 10G

Китайская столица Пекин стала первым городом в мире, который перешел на связь 10G. Об этом сообщает портал «Mydrivers».

По данным источника, телекоммуникационные компании Huawei и China Unicom объединили усилия для запуска в районе Сюнъань провинции Хэбэй в пригороде Пекина первой широкополосной сети 10G, основанной на ведущем в мире решении 50G PON. Известно, что задержка в такой сети сокращается до уровня миллисекунд.

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Сообщалось, что в доме одного из пользователей, который подключился к новой сети, скорость загрузки по интернету достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки данных — 1008 Мбит/с. Издание уже назвало изменения связи в Пекине «революцией в образе жизни» обычных граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Разуваев
ТЕГИ:ТехнологияИнтернетКитайПекин

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