Пекин стал первым городом в мире со связью 10G

Сообщалось, что в доме одного из пользователей, который подключился к новой сети, скорость загрузки по интернету достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки данных — 1008 Мбит/с. Издание уже назвало изменения связи в Пекине «революцией в образе жизни» обычных граждан.

Ранее в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что использование VPN может стать причиной блокировки банковского приложения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».