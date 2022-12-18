СМИ: Арестович подтвердил попытку покушения Киева на начальника Генштаба России Герасимова

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил данные из публикации The New York Times о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) убить главу российского Генштаба Валерия Герасимова во время его поездки на линию фронта в зоне СВО весной. Об этом сообщает РБК.

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«Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое», — заявил Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина*.

Арестович заявил, что ВСУ удалось «накрыть» штаб, где находился Герасимов. Однако, к тому моменту военачальник уже уехал.

Ранее издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты попытались помешать Украине совершить убийство начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

* Фейгин Марк Захарович внесен в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияУкраинаУбийствоВСУГенштаб ВС РФ
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