Песков назвал фейком публикацию The Sun о попытке покушения на Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию The Sun о попытке покушения на Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков заявил, что эти данные не имеют под собой никаких оснований.

Накануне британская газета писала о том, что на пути следования кортежа президента что-то взорвалось.

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ФОТО: РИА Новости
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