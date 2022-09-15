Песков назвал фейком публикацию The Sun о попытке покушения на Путина
15 сентября 202222:22
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию The Sun о попытке покушения на Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Песков заявил, что эти данные не имеют под собой никаких оснований.
Накануне британская газета писала о том, что на пути следования кортежа президента что-то взорвалось.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Белый дом настаивает на немедленном обмене заключенными с РФ
- Песков назвал фейком публикацию The Sun о попытке покушения на Путина
- Аксенов поддержал идею подготовки добровольцев в регионах для операции на Украине
- США введут запрет на продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям
- Лавров не удивлен планам Украины ввести ответственность за получение гражданства РФ
- Республика Марий Эл направит на территорию Украины 250 добровольцев
- На Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян
- СМИ: замдиректора центра судебной экспертизы Минюста РФ отправлен под домашний арест
- Нэнси Пелоси намерена прилететь в Армению для поддержки Пашиняна
- В Москве стартует VI Международный Русский кинофестиваль
15 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru