СМИ: Украина пыталась убить начальника Генштаба РФ Герасимова

Соединенные Штаты попытались помешать Украине совершить убийство начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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По их словам, покушение планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции. Американским властям стало известно об этой поездке, однако Вашингтон не стал делиться этой информацией с Киевом, опасаясь, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Тогда Киев решил действовать самостоятельно. В ответ на это США пошли на экстраординарный шаг, попросив Украину отменить атаку.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию The Sun о попытке покушения на Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраина
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