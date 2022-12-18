СМИ: Украина пыталась убить начальника Генштаба РФ Герасимова

По их словам, покушение планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции. Американским властям стало известно об этой поездке, однако Вашингтон не стал делиться этой информацией с Киевом, опасаясь, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Тогда Киев решил действовать самостоятельно. В ответ на это США пошли на экстраординарный шаг, попросив Украину отменить атаку.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию The Sun о попытке покушения на Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

