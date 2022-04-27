СМИ: Кириенко будет курировать взаимодействие с ДНР и ЛНР

Ранее за работу с республиками Донбасса отвечало управление по приграничному сотрудничеству, подведомственное замглавы президентской администрации Дмитрию Козаку. Теперь отношениями с ДНР и ЛНР займется управление по внутренней политике (УВП). По данным собеседников РБК, это ведомство в том числе ведет взаимодействие с российскими регионами.

Как сообщил один из источников, в УВП создадут новый департамент, который будет отвечать за взаимодействие с республиками Донбасса; другой собеседник РБК отметил, что департамент уже сформирован, а ответственные за работу с Донецком и Луганском назначены.

В конце марта главы ДНР и ЛНР заявляли о возможности вхождения республик в состав России и проведения референдума, однако подчеркивалось, что этот вопрос будет рассматриваться после взятия Донбасса под полный контроль в рамках спецоперации на Украине.

