СМИ: Кириенко будет курировать взаимодействие с ДНР и ЛНР
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко будет курировать отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Ранее за работу с республиками Донбасса отвечало управление по приграничному сотрудничеству, подведомственное замглавы президентской администрации Дмитрию Козаку. Теперь отношениями с ДНР и ЛНР займется управление по внутренней политике (УВП). По данным собеседников РБК, это ведомство в том числе ведет взаимодействие с российскими регионами.
Как сообщил один из источников, в УВП создадут новый департамент, который будет отвечать за взаимодействие с республиками Донбасса; другой собеседник РБК отметил, что департамент уже сформирован, а ответственные за работу с Донецком и Луганском назначены.
В конце марта главы ДНР и ЛНР заявляли о возможности вхождения республик в состав России и проведения референдума, однако подчеркивалось, что этот вопрос будет рассматриваться после взятия Донбасса под полный контроль в рамках спецоперации на Украине.
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