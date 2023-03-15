Словакия отложила решение о передаче МиГ-29 Украине
Кабинет министров Словакии решил перенести на другое время вопроса о возможности передачи истребителей МиГ-29 Украине. Об этом объявил министр обороны республики Ярослав Надь.
Он уточнил, что данная тема в среду, 15 марта вообще не значилась в повестке дня правительства. Как пояснил глава Минобороны в эфире телеканал TA3, власти пока ждут некие дополнительные данные по этому вопросу от зарубежных партнеров.
По словам министра, в случае положительного решения часть истребителей пойдёт только для разбора на запчасти. Братислава рассчитывает осуществить передачу Киеву самолетов МиГ-29 одновременно с Польшей.
Как отмечает НСН, сегодня также стало известно, что группа членов Сената Конгресса США призвала Пентагон изучить возможность передачи Украине истребителей F-16.
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