Словакия отложила решение о передаче МиГ-29 Украине

Кабинет министров Словакии решил перенести на другое время вопроса о возможности передачи истребителей МиГ-29 Украине. Об этом объявил министр обороны республики Ярослав Надь.

Он уточнил, что данная тема в среду, 15 марта вообще не значилась в повестке дня правительства. Как пояснил глава Минобороны в эфире телеканал TA3, власти пока ждут некие дополнительные данные по этому вопросу от зарубежных партнеров.