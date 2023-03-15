СМИ: Группа американских сенаторов призвала Пентагон направить Киеву истребители F-16
Группа сенаторов США попросила Пентагон изучить возможность отправки Украине истребителей F-16. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Восемь законодателей подписали и направили соответствующее письмо министру обороны США Ллойду Остину. По мнению сенаторов, отправка истребителей может изменить ситуацию в зоне боевых действий, пишет РИА ФАН.
«Сейчас мы переживаем переломный момент в конфликте. Крайне важно, чтобы США и дальше тщательно анализировали помощь ... чтобы Киев одержал победу над Россией на поле боя», — говорится в обращении.
Сенаторы ожидают ответа от главы Пентагона не позднее 17 марта.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в ближайшие четыре-шесть недель страна передаст Украине истребители МиГ-29, пишет RT.
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