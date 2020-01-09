Появились видео момента крушения «Боинга» под Тегераном

Напомним, катастрофа произошла утром 8 января. Жертвами трагедии стали 167 пассажиров и девять членов экипажа. В их числе – 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии.

Между тем, организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране. Согласно показаниям очевидцев, воздушное судно загорелось ещё в воздухе, подчёркивает RT.

В свою очередь, заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН заявил, что, по его мнению, в «технической» версии крушения «Боинга» в Иране есть много странностей.

