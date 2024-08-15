Одной из целей наступления ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС в Курчатове к 11 августа, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. После этого Киев, по его словам, планировал выйти на переговоры с РФ и предъявить ультиматум, но ВСУ в итоге задачу не выполнили и потеряли большую часть задействованной военной техники.

В течение месяца российские силы окончательно выбьют ВСУ из Курской области, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов «Радиоточке НСН».

