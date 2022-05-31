СКР: на «Азовстали» мог располагаться штаб роты боевиков

Следователи Следственного комитета РФ провели осмотр штаба предположительно одной из рот боевиков Украины, которые скрывались на территории металлургического предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает РИА Новости.

Пушилин заявил об обнаружении спрятавшихся украинских военных на «Азовстали»

Предположительно, штаб расположен в одном из бомбоубежищ комбината. Группа российских следователей провела осмотр более пяти комнат, в которых располагался личный состав и офицеры.

Напомним, трое британских бывших военных оказались заблокированы на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Они оказались на Украине до начала российской военной спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиСКРУкраина
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