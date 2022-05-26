Пушилин заявил об обнаружении спрятавшихся украинских военных на «Азовстали»

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок "Азовстали", а там территория достаточно серьезная», — подчеркнул политик.

Пушилин уточнил, что «заблудившиеся» не представляют активной угрозы.

