Пушилин заявил об обнаружении спрятавшихся украинских военных на «Азовстали»
Украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен, обнаружены на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок "Азовстали", а там территория достаточно серьезная», — подчеркнул политик.
Пушилин уточнил, что «заблудившиеся» не представляют активной угрозы.
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